Wesner: ‘El Sindicato no respetó el principio de la buena fe’

Para Wesner, el Ejecutivo siempre respetó lo normado por la ley 11757, en lo que respecta a los ámbitos de las reuniones paritarias y la concurrencia a las mismas.

De todas maneras, indica que la conducción del gremio estaba generando ‘falsas expectativas’ en su comunicación con los trabajadores, porque lo que decía públicamente “nada tenía que ver con la negociación”.

Justificó en la nota el aumento por decreto, criticado por el gremio, con la suba de precios y la situación económica generada por el nuevo gobierno nacional, que había que atender ‘URGENTE’.

En otro párrafo de la carta, Wesner expone ‘inequidades’ heredadas del gobierno de Galli con la que se encontraron en la Comuna: “categorías otorgadas a personas que no tenían la antigüedad, beneficios a personas que no cumplían con su tarea, horas extras que no se prestaban, personas que no asistían a trabajar y no se les había llamado la atención y por otro lado personas que esperan su re categorización correspondiente, su bonificación correspondiente o algún otro tipo de beneficio acorde a su cumplimiento de tarea”.

Reiteró que, pese a las medidas que tomaba el gremio, se definió otorgar el aumento por decreto y el bono a los salarios más bajos, para paliar la situación, más allá del reconocimiento del déficit en el que el municipio se encuentra por la gestión anterior, idea compartida con el Sindicato.

Aclara que el gremio denunció el 2 de febrero el incumplimiento de la ley, mientras que, para él, el Ejecutivo nunca “suspendió la realización de reuniones paritarias”.

Por último, antes de citarlo a una nueva reunión, insta “a deponer todas las medidas de acción directa a los fines de poder continuar con el diálogo en el marco de la Mesa Paritaria”.