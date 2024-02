Buscan financiar a Bomberos con una nueva tasa

La iniciativa fue presentada este lunes en el Cuartel Central por el intendente Wesner y los responsables del Cuerpo Activo y la Asociación. El proyecto debe ser votado por el Concejo Deliberante y tiene el objetivo de darle independencia y certidumbre a los fondos que reciban los Voluntarios, expresó el Jefe Comunal.