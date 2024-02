‘Generaron un problema donde no lo había’

Consideró que no se puede separar la nueva tasa del hecho de la municipalización del estacionamiento.

En referencia a la financiación de Bomberos, señaló que no se puede no estar de acuerdo, y por eso, ellos presentaron un proyecto alternativo el viernes, ya que no se había comunicado las gestiones del Ejecutivo.

Se mostró sorprendida por la idea de municipalizar el estacionamiento, que ella no reconoce como un problema que estaba dándose en la ciudad.

“Bomberos y los vecinos no estaban teniendo un problema”, expresó.

“A priori, no nos parece que sea una solución, pero veremos el texto que mandan para tratar”.

También se preguntó cuál es el dinero que va a quedar en Olavarría si se había calificado como deficitario al sistema.

Afirmó que el “no reconocer el error, no ayuda a resolverlo”.

A ella le parece que como es algo que había implementado la gestión Galli, no lo quieren seguir.

Respecto a la emergencia en Transporte afirmó que van a estudiar el texto y ver si lo que quieren es ‘desburocratizar’ el aumento de tarifa, luego del incremento que ya se otorgó por decreto.

De todas maneras, el bloque Juntos, no considera que el transporte esté en emergencia.

Al ser consultada por la quita de subsidios nacionales, reconoció que puede tener un impacto, pero le pidió a la política ser más creativa.

Ejemplificó que Chubut ha generado un fondo compensador educativo para resolver la falta de envío del de Nación, por lo que se podría haber buscado otro camino, más que el aumentar tarifa y que impacte en los vecinos.