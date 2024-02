Municipales no concurrirán a reunión con el Ejecutivo

En la asamblea, prevista para las 19 horas de este martes en la sede sindical de calle Rivadavia, se discutirá la continuidad o no de las medidas de acción directa que sostienen desde hace varios días: no otorgamiento de turnos en el Hospital, no toma de exámenes de licencias de conducir y no recibimiento de chicos en algunos maternales.

Es ese órgano el que debe definir, además, la concurrencia o no a la paritaria, porque la misma, a ver del Sindicato, está estancada por el decreto que firmó Wesner, dando un aumento de forma unilateral.

Por otro lado, son críticos respecto a la carta enviada el viernes, que tuvo que ser confirmada este lunes como auténtica por la delegación local del Ministerio de Trabajo, ya que llegó al correo electrónico y es un papel escaneado sin membrete, explicaron fuentes sindicales.