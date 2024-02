La Justicia incineró 113 kilos de estupefacientes secuestrados en la zona

El acto fue encabezado por el Juez Federal Penal Gabriel Di Giulio, y contó con la participación del Fiscal General, Marcelo Sobrino. Además estuvo el intendente de Azul, Nelson Sombra, jefes policiales de diferentes fuerzas y funcionarios del Ministerio de Justicia Provincial. Al término, los magistrados respondieron preguntas de la prensa y aclararon que “no estamos como Rosario” en la zona, pero si hay niveles importantes de organización de las bandas.