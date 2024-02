Kicillof entregó viviendas y firmó convenios para obras por $1.500 millones

Además, el Gobernador dejó una ambulancia, la combi para la escuela 503 adjudicada en noviembre, y equipamiento para la gestión de residuos sólidos urbanos. Tanto en su discurso, como en la conferencia posterior, fue duro contra las políticas del gobierno nacional que, sostuvo, buscan achicar los salarios de los trabajadores.