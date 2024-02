Arrebatando Lagrimas llega con su “carnaval de locura”

Este domingo desde las 20 hs la Murga Arrebatando Lagrimas presentara su “Carnaval de locura 15”. En esta oportunidad, el espectáculo “No Me Olvides” será en la calle Rufino Fal entre Chiclana y Berutti donde se colocarán gradas y se invita a los vecinos a asistir con reposeras. Además, habrá cantina con baile popular, la actuación de artistas locales y la tradicional quema del momo. En Radio Olavarría dialogamos con Ariel Rodríguez, referente de la Mutual de arte popular Murga Arrebatando Lagrimas.