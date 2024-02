El PJ de la Provincia se alinea tras Axel Kicillof, pero sigue presidido por Máximo Kirchner

Con información de Infocielo y La Tecla

Las crónicas escritas por los periodistas en el lugar, indican que la reunión, en términos generales, fue amena.

La falta del gobernador Axel Kicillof, responde a que no tiene lugar nominal en la conducción de Partido Justicialista, y esta era una reunión del Consejo, explicó Máximo Kirchner al ser interpelado. De todas formas, se definió invitarlo a un próximo encuentro. También extender la invitación a Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner.

Tras el encuentro, que finalizó cerca de las 16 horas, se emitió el tradicional comunicado, titulado "La Patria no se vende y el federalismo no se negocia", en el que se cuestionó en duros términos el embate del Presidente hacia las provincias.



"El orden constitucional agoniza. El Pueblo argentino padece un ataque integral desde la Presidencia de la Nación, replicado por personeros del régimen imperante en redes sociales y medios de comunicación afines. Los resultados están a la vista: aumento de la violencia y la desigualdad, desgaste de la institucionalidad democrática, vaciamiento conceptual de los valores humanistas, empobrecimiento económico generalizado, entrega inaudita del patrimonio nacional, regresión educativa y cultural, destrucción de la capacidad soberana del Estado, centralismo mesiánico antifederal, descarte de jubilados, populismo represivo, silencio oficial ante la provocación colonial británica en Malvinas y sumisión al credo fondomonetarista", señalaron.



"En este contexto de ataque sistemático a la institucionalidad, la Provincia de Buenos Aires asume el compromiso democrático que le compete por historia, militancia federal y responsabilidad política. Junto a losintendentes y legisladores del Movimiento Nacional Justicialista, hombres y mujeres de todos los sectores involucrados en la desarrollo progresivo del Pueblo bonaerense, alzamos nuestra voz para refutar mentiras".



"Es falso de falsedad absoluta la campaña que busca justificar el recorte sangriento de fondos a nuestra Provincia, apelando a una supuesta discrecionalidad de la anterior administración nacional. Buenos Aires no es la casta. Es la Provincia más grande y la que más riqueza produce. De todos modos, no se arroga superioridad alguna ni exige privilegios. Con 17 millones de habitantes recibe por coparticipación de impuestos solo el 22% y aporta el 39%. Esa diferencia merece una compensación para garantizar educación pública de calidad, seguridad ciudadana, cloacas, rutas, viviendas, autopistas, créditos al consumo y a la producción, energía, agua corriente, transporte, comunicaciones, ayuda social directa, comedores, merenderos, jubilaciones, subsidios y becas escolares".



"El 22 de octubre, el compañero gobernador Axel Kicillof fue reelecto con el 45% de los votos, sacándole una ventaja de 20 puntos a su inmediato competidor, demostración palmaria del apoyo contundente del electorado a sus gobernantes que defienden los intereses populares, que devuelven en obras los aportes impositivos de los contribuyentes y que administran con transparencia los recursos públicos. Además en el 2023 recuperamos los municipios de Suipacha, Ramallo, Lanús, Bragado, Rivadavia, Dolores, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Carmen de Patagones, Salliqueló, Tres Arroyos, Azul, Olavarría, La Plata, Brandsen y Chacabuco".



"Exigimos que se respete el federalismo fundador de la Patria, para que no se les niegue a los bonaerenses los bienes y servicios que por ley les corresponden, y para que los gobernadores –cualquiera sea su pertenencia partidaria- no sean castigados por el centralismo tecnocrático, que ensaya quebrar el desempeño de quienes solo se dedican a preservar el interés colectivo de sus provincias. Repudiamos el recorte de fondos que por ley le corresponden a las provincias y demandamos su urgente reposición para no condenar a la desesperación y a situaciones indeseadas a millones de compatriotas que quieren trabajar, estudiar, producir y vivir en paz. Requerimos la continuidad inmediata de las obras públicas suspendidas por el presidente Milei y el freno del ajuste criminal que amplía desigualdades".