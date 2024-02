¿Primeramente, por qué se celebra el Día del Mecánico?

La celebración del “Día del Mecánico Automotor” en la Argentina data del año 1947, cuando el entonces secretario general del sindicato (SMATA), hizo la solicitud de reconocer el 24 de febrero como día de los trabajadores mecánicos. Ese mismo día, pero del año anterior, el 24 de febrero de 1946, se celebraron las elecciones en las que se proclamó a Juan Domingo Perón como presidente de la Nación al obtener el 53,71% de los votos en representación del Partido Laborista, contra el 45,65% del radical José Tamborini, por la Unión Democrática. Para el gremio impulsor de la fecha conmemorativa, “el arribo del Justicialismo al poder político trajo aparejado un nuevo concepto de soberanía política, basada en la soberanía popular”. De esta manera el pedido fue considerado por las autoridades y el 24 de febrero de 1947 se estableció por primera vez y de manera definitiva como día no laborable y pago en todo el país para los trabajadores del gremio automotor, en un acuerdo tripartito entre el Gobierno Nacional, el sindicato y las empresas automotrices, el que consta en todos los convenios que firma el SMATA que son aproximadamente más de ochenta.

¿Cómo se encuentra la actividad en estos momentos?

En la actualidad tenemos 123.000 trabajadores y trabajadoras distribuidos en todo el territorio argentino nucleados en nuestra actividad. Nuestra profesión es una de la más antiguas y aun así de las más importantes dentro de la sociedad. En la actualidad la industria automotriz atraviesa serios inconvenientes para su desarrollo normal, producto de las nuevas medidas políticas impulsadas por el ejecutivo nacional, y por la incertidumbre y la crisis económica que atraviesan todos los argentinos. Hoy día tenemos al menos en 4 terminales (VW, General Motors, Nissan y Renault) con inconvenientes debido a la falta de materia prima al no poder girar dólares para pagar a los proveedores, generando así problemas en las autopartes, entre otras empresas con suspensiones.

¿Cuál es el impacto que tuvo la industria automotriz en el comienzo de año?

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), según informó días anteriores, hizo saber que en enero de 2024 se patentaron 33.727 unidades menos, en comparación con el mismo mes pero del año anterior (2023) en el que el pateamiento fue de 50.363 vehículos 0km, por lo que la caída es del 33%. La baja del mercado se debe al fuerte aumento de los precios de los 0km en la última parte del año 2023, tras la devaluación del peso después de la asunción de Javier Milei. Sólo en diciembre el incremento general de los 0km se ubicó entre un 40% y 60%, muy por arriba del índice de costo de vida y más en línea con la suba del tipo de cambio.

Son cifras que preocupan…

El dato del comienzo de este año 2024 es preocupante ya que enero representa, estacionalmente, el mes de mayor volumen de patentamiento de cada año, debido a que muchas ventas que se realizan entre los meses de noviembre y diciembre. Entonces se pasa para registrarse al año siguiente, para tener un auto como modelo de ese año. En números concretos se estima que enero es el equivalente a poco más de 11% del mercado anual. Si se hace una proyección lineal, el volumen de operaciones de 2024 tendría que ubicarse entre 300.000 y 340.000 unidades. Para tener una idea de la caída del mercado, en 2023 se vendieron 450.000 vehículos.

¿Qué pensás de la Ley Omnibus y del DNU?

Creo que convalidar el DNU y el Proyecto de Ley Omnibus nos encaminará a la consolidación de un estado autoritario y de consecuencias imprevisibles. Un escenario de estas características, en el que se convalide el intento del ejecutivo de avasallar la división de poderes concediéndosele facultades extraordinarias, configuraría un golpe institucional inaceptable para la comunidad argentina. Estamos convencidos de que el plan en ejecución pretende llevarnos a un pasado de sumisión y entrega ominosa, mediante la entrega de los recursos, los bienes y la riqueza nacional.

¿Qué opinás del decreto del gobierno de la desregulación de las obras sociales sindicales?

En este punto específico hay que a hacer un análisis profundo. Primero y principal los trabajadores y las trabajadores tienen que saber cómo es el funcionamiento de las obras sociales sindicales. Vivimos en tiempos de desinformación y esto hace que cada vez estemos más lejos de la realidad. Es que los aportes provienen del salario de los trabajadores, un total de un 9%. Un 6% por parte del empleador, que va directo a las obras sociales, y otro 3% que aporta el trabajador que se le descuenta de su remuneración. Con eso se dan las prestaciones de salud a todos los trabajadores en relación de dependencia y a su grupo familiar. El 3% va a un fondo de redistribución, que es lo que erróneamente llaman la caja de las obras sociales, o lo que el gobierno de alguna manera busca instalar en los beneficiarios y en la comunidad en su conjunto.

Pero son fondos que generan los trabajadores…

Sí. Esos fondos, que son aportes de los trabajadores que el gobierno administra, se redistribuyen para casos de enfermedades de altísimo costo. Las obras sociales no son la caja de los sindicatos, vale aclarar. Hay que decir también que desde hace tiempo, y esto se profundizó con la pandemia, todas las obras sociales sindicales para dar todas las prestaciones de salud y poder cubrir los gastos están siendo subsidiadas por los aportes sindicales.

¿Qué mensaje le das hoy a los trabajadores/as en estos tiempos de incertidumbre y tan difíciles de afrontar económicamente?

Bajo la conducción de nuestro querido compañero Secretario General Ricardo Pignanelli, que tengan la absoluta certeza que todos los compañeros estamos consustanciados e interiorizados de la situación en general. Además, en cada puesto de trabajo, en cada taller, en cada fábrica existe un bastión en defensa de nuestra organización y que todos nuestros afiliados tengan en claro que no dudaremos en poner en marcha toda nuestra fuerza militante en defensa de la integridad y la dignidad de nuestros compañeros y compañeras.

¿Un mensaje para el movimiento obrero olavarriense?

Les pedimos buscar la unidad y no ingresar en peleas vernáculas que sólo benefician a los verdaderos enemigos de los trabajadores y las trabajadoras. Nuestro legado como dirigentes será siempre recordado y la responsabilidad de nuestros actos quedarán en la historia y dependerá de nosotros y sólo de nosotros el lugar que nos asigne.

¿Qué opinión tenés respecto de la política local, con la nueva conducción de La Cámpora en el gobierno municipal?

En realidad aun no tengo una opinión formada porque no he visto nada concreto hasta el momento. Sí puedo ver un municipio con varios conflictos. Creo, en lo personal, que se podrían haber evitado, pero lamentablemente una vez más ganaron las diferencias entre la dirigencia política local y la sindical. Esto viene de vieja data y se profundizó con la normalización de la delegación regional de la CGT Olavarría, por lo que me hace pensar que la dirigencia política no quiere escuchar a los representantes sindicales y prefiere desconocer las distintas problemáticas que atraviesan los trabajadores/as olavarrienses. Siempre milité incansablemente con el deseo de que una vez por todas estas diferencias queden al costado del camino, pero pareciera que algunos prefieren a hacer oídos sordos.