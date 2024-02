Concejales de Ahora Olavarría mantuvieron una breve reunión con TuBus

El encuentro se dio en la mañana de este lunes en la sede de la empresa, junto con Walter Garnetti –titular de la firma-, el gerente Matias Lurbert, y un grupo de choferes encabezado por el delegado Marcelo Sequeira. Guillermo Lascano, concejal de Ahora Olavarría, dio detalles sobre la reunión a Lu32.