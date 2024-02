Cazola: “Nos pareció muy importante devolverle el reconocimiento a la comunidad”

Hossana Cazola, concejal de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del Concejo Deliberante, se expresó en Radio Olavarría en relación a los XIII Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda, que este año, tuvieron más de 50 postulaciones. Durante los primeros días de la próxima semana se conocerán quienes serán las diez mujeres reconocidas, mientras que el viernes 8 se desarrollará la gala y entrega de reconocimientos en el Teatro Municipal, a las 20.30 horas.