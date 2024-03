Despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad: “Es un vaciamiento del Estado sin precedentes”

El Gobierno Nacional despidió a 165 trabajadores de la ANDIS, entre los que se encuentra uno en Olavarría, con 15 años de antigüedad. Su compañera de trabajo, Natalia Mengochea, dialogó con Lu32 y dio detalles de la situación en que se encuentran. Comentó que están en estado de alerta y que este viernes habrá una asamblea en la oficina ubicada Lamadrid 3165 para informar lo que está sucediendo.