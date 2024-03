Los médicos del Hospital denuncian agresiones por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales

En la nota, los médicos que firman como CICOP Seccional Municipal de Olavarría, explican cómo entienden el conflicto de representatividad que esgrimen desde el Sindicato para no dejarlos participar de paritarias, y afirman que el gremio está equivocado.

También detallan que, al enterarse de que se iba a dar una audiencia de conciliación en La Plata, pidieron ellos por nota al Ministerio de Trabajo y a la Municipalidad, poder estar presentes.

También que consutaron a José Stuppia si podían concurrir y la respuesta fue positiva.

Aclaran que la inscripción gremial que tiene la CICOP no les permite firmar convenios colectivos, pero sí, participar de las paritarias. En ese punto, manifiestan que más de 40 municipios se lo permiten.

“Durante 7 años, desde que somos Seccional de CICOP el Municipio de Olavarría y el STMO, han atentado contra nuestro derecho a elegir el sindicato que mejor nos represente”.

Agregan que “ante la compleja situación de paritarias en nuestra ciudad, nos motiva a buscar la mejor representación gremial, para defender en primer lugar la Salud Publica, garantizar la Atención de la Comunidad y derechos de lxs profesionales de la salud”.

Finalmente, repudian una agresión que “sufrió la Dra. De la Torre, por parte de un secretario del STMO, que con insultos y amenazas increpó a nuestra colega. No siendo esta la primera vez que ocurre, hemos soportado el destrato, ninguneo y agresiones verbales de parte de integrantes del STMO, creemos que la violencia no es el camino, menos en esta instancia de conciliación y no lo toleraremos más”.

Detallan que denunciarán la situación al Ministerio de Trabajo, a través de CICOP provincial.