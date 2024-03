Vuelve a rodar el quirófano veterinario móvil

Se recuerda que para solicitar turno las personas interesadas deberán dirigirse previamente a la dirección donde se va a encontrar el móvil. A la par, también se lo podrá hacer por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284 666400. La modalidad responde a que al momento de sacar el turno se le brindará toda la información e indicaciones con el fin de lograr una intervención segura para el animal.

Todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12 horas.

Desde el lunes 4 de marzo y hasta el miércoles 6 inclusive el servicio se brindará en el barrio AOMA, más precisamente en la Sociedad de Fomento “Carlos Von Bernard”, ubicada sobre Teniente Barcalá y Coronel Suárez.

Posteriormente, en la jornada del jueves 7, las castraciones se llevarán a cabo en el barrio Carlos Pellegrini, en la plazoleta situada sobre Juan XXIII e Islas Malvinas.

¿Cuáles son los requisitos para la cirugía?

_ Tener más de 6 meses.

_ El animal debe tener 12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora de ayuno de líquidos previos a la cirugía.

_ Deben tener un peso óptimo.

_ Deben estar clínicamente sanos. No presentar enfermedades infectocontagiosas.

_ En las hembras después de haber parido, deben haber pasado al menos 60 días postparto.

_ Los perros deben asistir con collar, cadena y bozal de ser necesario, y los gatos deben asistir en jaulas transportadoras, NO en cajas de cartón.

_ El tutor responsable debe disponer del tiempo para esperar la cirugía.

_ El médico veterinario determinará si el animal está o no apto de ser operado según su criterio profesional.

Beneficios para tu mascota

_ En hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual.

_ Evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos.

_ Previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos.

_ En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.