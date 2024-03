Dengue: en Olavarría hay cinco casos confirmados

Además, hay dos casos sospechosos que están a la espera de los resultados de laboratorio, según informó a Lu32 la Dra. María del Carmen Weis. Aseguró que todos los notificados son de personas con antecedentes de viajes al norte del país o a CABA. También recordó las medidas de cuidado preventivas para que no haya criaderos de mosquitos.