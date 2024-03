Lascano: 'Notamos pocos ejes de trabajo con los espacios políticos'

El concejal de la bancada de Ahora Olavarría - La Libertad Avanza, opinó acerca de lo dicho por el Jefe Comunal en el discurso este martes. Consideró que usó mucho tiempo para criticar a la gestión nacional y a la gestión anterior del municipio.