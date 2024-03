Jubilaciones a planes sociales: 'Son derechos adquiridos y es complicado que se pueda cambiar'

Lo explicó el Dr. Eduardo Braunschweig, en el marco de distintas informaciones que se han dado a conocer. Puede haber decisiones administrativas, pero judicialmente no tendrían eco. Para él, sin embargo, hay cierta injusticia en que quienes hayan aportado en tiempo y forma, tengan los mismos derechos de quienes no.