Se incorporó una nueva vacuna al calendario de vacunación

La Municipalidad de Olavarría a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, informa que a partir del corriente mes, se incorporó al calendario nacional de vacunación la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), responsable de enfermedades como la bronquiolitis y demás infecciones respiratorias agudas en la infancia y, en particular, en menores de un año.

La titular del área de Epidemiología Municipal, Dra. María del Carmen Weis, explicó que en el transcurso de esta semana se trabajó en la distribución de las vacunas en cada uno de los CAPS y vacunatorios del Partido. Esta tarea culmina este viernes.

La vacuna previene las formas graves de esta enfermedad respiratoria. El objetivo es brindar protección los y las bebés durante los primeros seis meses de vida, a través del pasaje transplacentario de anticuerpos. Por ello, las destinatarias de esta vacuna son las personas gestantes, entre las semanas 32 y 36 de embarazo. Se contempla la aplicación de una sola dosis antes del inicio y durante la temporada de circulación del VSR.

Es importante destacar que dicha inmunización se añade a las otras vacunas indicadas para la protección de las personas gestantes, como la antigripal y la vacuna contra la COVID-19, que se aplican en cualquier trimestre de la gestación. Además, la vacuna triple bacteriana acelular se aplica a partir de las 20 semanas de gestación y protege al recién nacido contra la tos convulsa durante los primeros meses de vida.

La vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”: cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica (ejemplo: pacientes con cáncer).

En los próximos días, la vacuna contra el VSR se encontrará disponible en todos los vacunatorios, centros de salud y hospitales del Partido.