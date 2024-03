La Camioneta de la Rifa del Festival se fue para La Madrid

El sorteo se realizó en la tarde de este domingo, desde las 17 horas en el escenario Horacio Guarany. Se adelantó la presentación del ‘Chaqueño’ Palavecino para las 20:30 horas. El titular del Club Ferro, Roberto Vidal; las representantes elegidas este sábado; el gerente de la Sociedad Rural de Olavarría, ‘Tito’ Zulaica; Lucía y Ricardo Sosa por la producción del Festival, la escribana Lorena Gorosito y cinco personas del público, estuvieron coordinados por Marcelo Manolio, que condujo el sorteo.