El ganador de la rifa es el presidente de Bomberos Voluntarios de La Madrid

LU32 atestiguó la comunicación entre Roberto Vidal, Ricardo Sosa y el Jorge Baudry, acreedor de la Chevrolet S10. Mientras Luis Occhi dialogaba con Ricardo Sosa, le pusieron a Baudry al teléfono. El ganador, incrédulo pero emocionado, destacó el trabajo de las instituciones como Ferro y la que él integra. Afirmó que este fue el primer año que pudo comprar la rifa, pero tenía ganas desde años de poder adquirir un número. Incluso, señaló que el 7012 lo había comprado otro vecino, pero lo devolvió.