Bullrich y Petri anunciaron medidas ante la escalada de violencia en Rosario

“Hoy ya estamos hablando de narcoterrorismo”, aseguró la ministra de Seguridad al presentar el plan que se puso en marcha desde este lunes

Acto seguido, enumeró los puntos centrales del plan que piensan implementar para ponerle freno a la violencia narco que tiene en vilo a la ciudad santafesina:

1) “Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena”.

2) “Estamos enviando al Congreso la ley antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre las bandas, ajudicándoles los crímenes a todos sus integrantes; como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras. Cada integrante llevará la pena de la organización”.

3) “Enviaremos efectivos de las fuerza federales, los primeros están llegando hoy a la noche, para generar saturación y sumaremos de 2 a 4 zonas de alto riesgo en la ciudad. Vamos a trabajar con equipos especiales de investigación para conformar el árbol genealógico de las bandas que hoy actúan en Rosario. Haremos acciones de saturación en el horario crítico, de 17 a 7 de la mañana, para proteger la noche”.

4) “Trabajaremos fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos que muchas veces no está en los barrios humildes sino en los de alta capacidad económica de la ciudad. Iremos contra ellos con las procuraciones especializadas para cortarles el capital del trabajo a las organizaciones”.

5) “Solicitaremos la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas y le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales a la altura de lo que tenemos que afrontar. Queremos sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente, tendremos reuniones confidenciales con los jueces para plantear un modelo diferente que nos permita controlar para lograr que Rosario no sea la ciudad con más armas del país”.

Luego de ese repaso punto por punto, Bullrich remarcó que necesitan la ayuda de los legisladores. " Estas leyes nos van a permitir tomar al conjuntos de las bandas, necesitamos terminar con el hormiguero, no ir hormiga por hormiga”, consideró. Y en la misma línea, justificó: “Sino no ganamos nunca. Esto no es un problema de ganar, es un problema de hacerles la vida difícil, que no haya armas en cada casa, que no se genere una situación en la que una persona puede salir a cualquier hora con un arma y asesinar a una persona”.

Durante otro tramo de su discurso, Bullrich comunicó que el presidente Javier Milei le encomendó a ella y al ministro Petri que lleven adelante “una lucha sin cuartel” con el objetivo de que Rosario “quede liberada de narcocriminales”.

“No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Estamos en un momento difícil, pero la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todos los medios”, concluyó la funcionaria.

Fuente: INFOBAE