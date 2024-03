Unas 12 escuelas fueron afectadas por las tormentas

Lo confirmó el presidente del Consejo Escolar, Ariel Rodríguez. En diálogo con Lu32, explicó cómo tomaron la decisión de suspender las clases, se refirió a la situación edilicia de las escuelas luego de las últimas tormentas y también confirmó que comenzó la obra de reconstrucción del edificio en donde funciona la Escuela Secundaria N°6 y N°8 (ex Comercio y Nacional).