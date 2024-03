Sequeira: “Se armó la mesa de trabajo, pero aún no salió nada concreto”

Foto: En Línea Noticias

El delegado de Tu Bus, Marcelo Sequeira, dialogó con Lu32 en el marco del paro de 48 horas de transporte del interior, que tiene efecto en Olavarría. Mencionó que la situación sigue siendo crítica que todavía no hay novedades, pese a haberse declarado la emergencia de transporte público.