La Cámara de Micro Empresarios de Almirante Brown, presente en la Fiesta Nacional del Ternero

Gerardo tiene un vivero llamado Plantas Cactumanías, y dijo presente en la tradicional fiesta de Ayacucho. Reconoció que no circula tanta gente como otros años, producto de la situación económica. En cuanto a su negocio, dijo que ‘no se compra nada, se produce todo’.