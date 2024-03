“El estado general de las escuelas es bueno”

Foto Archivo

Lo confirmó el presidente del Consejo Escolar, Ariel Rodríguez. En diálogo con Radio Olavarría comentó la situación de los establecimientos escolares, que es muy similar a lo de la tormenta de hace dos semanas. Dijo que son unas 12 escuelas las que sufrieron entrada de agua, y en otras, particularmente en las que se iniciaron obras recientemente, algunas “pequeñas filtraciones”.