El día después del temporal: el Intendente hizo un repaso por los trabajos que se realizaron desde la comuna

Maximiliano Wesner dialogó con Radio Olavarría al respecto. Dijo que el haber dictado la emergencia le permite actuar más rápidamente. Habló de la importancia de recorrer, estar cerca de los vecinos, escucharlos y contenerlos. Dijo que en Olavarría falta obra pública, se refirió al contacto que ha tenido con la provincia y evaluó la situación del arroyo.