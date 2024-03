Abrió la convocatoria para el Concejo Estudiantil 2024

En una conferencia de prensa realizada en la mañana de este martes en el HCD, la comisión de Educación y autoridades educativas dieron detalles sobre el Concejo Deliberante Estudiantil 2024 (CDE). Todas las escuelas secundarias del partido de Olavarría podrán realizar la inscripción online entre el 20 de marzo y el 15 de abril inclusive. Se destacó la “vuelta” de esta propuesta impulsada por la UCR en 2008, luego de varios años de no realizarse.