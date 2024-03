Santellán sobre el transporte público: “Tenemos un desafío muy grande”

El presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, quien además encabeza la Mesa de Emergencia de transporte público, estuvo en Entre Amigos y dio detalles del nuevo cuadro tarifario que se consensuó con las empresas. Esto, mencionó, se da a partir de la decisión del Municipio de otorgar un subsidio de más de 50 millones de pesos.