Racing Club avanza con obras en sus instalaciones

Hugo Fayanás, nuevo presidente del club, estuvo en Radio Olavarría y detalló las reformas que se están realizando. Asimismo, contó la decisión de vaciar una de las piletas, debido al agua estancada que allí había, y en el marco de la construcción de una nueva pileta de natación. También se refirió conformación de renovadas áreas en la institución, como la de prensa y difusión.