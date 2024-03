El ‘Chueco’ Romero está detenido en la Unidad 38

Lo confirmó el Dr. Sergio Roldán en LU32 este martes, a horas de hacerse cargo de la defensa del ex corredor de TC. “Hay muchos amigos del campeón que se han hecho a un lado” reveló. Explicó que la detención está relacionada con la sentencia firme en una causa por un enfrentamiento vecinal.