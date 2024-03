‘El decreto buscaba desfinanciar y agraviaba el derecho de propiedad del CECO’

Uno de los letrados del Centro Empleados de Comercio de Olavarría, Matías Chiozza, se refirió en LU32 a la decisión de judicial del Dr. Martín Bava, Juez Federal de Azul, de hacer lugar a la medida cautelar planteada por el gremio, contra dos artículos del DNU 70. Los mismos, tienen que ver con las fuentes de financiamiento de las entidades sindicales, explicó.