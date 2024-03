Ante la llegada del frío, desde Salud recomiendan la aplicación de la vacuna antigripal

María del Carmen Weis, directora de Epidemiología e Inmunizaciones, dialogó con Radio Olavarría y remarcó la importancia de aplicarse la vacuna antigripal, campaña que inició días atrás. Recordó que especialmente deben vacunarse embarazadas, niñas y niños de seis meses a dos años, mayores de 65 años, personal de salud, y personas entre 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, pacientes oncológicos e inmunocomprometidos.