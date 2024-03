Oficios, misas, procesión: programa de Pascuas de las Iglesias de Olavarría

28 DE MARZO – JUEVES SANTO – Misa de la cena del Señor (con Lavatorio de los pies) y

Adoración eucarística

Parroquia de la Asunción. Estación Hinojo.. 18 hs. Misa y Adoración Eucarística

Colonia San Miguel 18 hs. Misa

Parroquia de Fatima. 19 hs Misa

Parroquia San José. 19 hs Misa

Parroquia Nuestra Señora de Luján. 19 hs Misa y Adoración Eucarística

Parroquia San Vicente. 20 hs Misa. A continuación Adoración Eucarística hasta las 24 hs.

Parroquia San Cayetano. 19 hs. Misa de la Cena del Señor. 20 hs Adoración Eucarística.

Santuario Monte Viggiano. 19 hs. Misa y Adoración Eucarística

Templo San Francisco. 19 hs. Misa y Adoración Eucarística

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe. 19.00 hs Misa y Adoración

Capilla Santa Isabel. 19.00 hs Misa y Adoración

Parroquia natividad de la Virgen. Colonia Hinojo. 20 hs Misa y Adoración

Parroquia Cristo Rey, Sierras Bayas 20.30 hs Misa y adoración

29 DE MARZO– VIERNES SANTO – Celebración de la Pasión y Vía Crucis

Desde Dorrego y Riobamba hasta la Virgen de la Loma. Via Crucis. 8.30 hs. “Olavarría

camina con valentía y esperanza” (Habrá colectivos para el regreso).

Visita a las 7 Iglesias en autos o en bicicletas. Desde la Iglesia Santa Lucía de Sierra Chica. A

partir de las 8 hs.

Capilla San Antonio de Padua. 10 hs. Vía Crucis

Parroquia San José. 15 hs Celebración de la Pasión.

Parroquia Natividad de la Virgen. Colonia Hinojo- 15 hs Celebración de la Pasión

Parroquia Cristo Rey, Sierras Bayas 15 hs Celebración de la Pasión y memoria de los

dolores de la Virgen María. Via Crucis a continuación.

Parroquia San Vicente. 15 hs Celebración de la Pasión. Vía Crucis (horario a confirmar)

Parroquia San Cayetano. 15 hs Celebración de la Pasión

Parroquia Nuestra Señora de Luján. 15 hs. Celebración de la Pasión. A Continuación Via

Crucis.

Parroquia de Fátima. 16 hs Celebración de la Pasión

Templo San Francisco. 17.00 hs Celebración de la Pasión

Santuario Monte Viggiano. 17.00 hs Celebración de la Pasión

Parroquia de la Asunción. Estación Hinojo. 17 hs Celebración de la Pasión. 18 hs Vía Crucis

Parroquia de Fátima. 17 hs Vía Crucis por las calles del barrio

Colonia San Miguel 17 hs Celebración de la Pasión y memoria de los dolores de la Virgen

María

Capilla de Lourdes, 17.30 hs Celebración de la Pasión.

Capilla Inmaculada Concepción, 18 hs Celebración de la Pasión.

Capilla La Esperanza. 18 hs. Vía Crucis con los niños y la comunidad

Parroquia San Cayetano. 19.00 hs Vía Crucis con velas en el Terraplén (av. Del Maestro y

Río Negro)

Colonia Hinojo 19.30 Vía Crucis

30 DE MARZO – SABADO SANTO – Solemne Vigilia Pascual

Capilla Virgen Niña. 17 hs Vigilia Pascual

Capilla Nuestra Señora de Lourdes 17.30 hs Rosario a N. Sra de los Dolores

Parroquia de la Asunción. Estación Hinojo. 18 hs Vigilia Pascual

Colonia San Miguel 18 hs. Vigilia Pascual (traer velas)

Parroquia San José. 19 hs. Vigilia Pascual

Parroquia Nuestra Señora de Luján. 19.30 hs. Vigilia Pascual (traer velas)

Templo San Francisco. 20.00 hs. Vigilia Pascual

Santuario Monte Viggiano. 20 hs. Vigilia Pascual

Capilla Santa Isabel. 20 hs. Vigilia Pascual

Parroquia Natividad de la Virgen. Colonia Hinojo. 20 hs. Vigilia Pascual

Parroquia Cristo Rey, Sierras Bayas 20.30 hs Vigilia Pascual (traer velas)

Parroquia San Vicente. 20 hs. Vigilia Pascual

Parroquia San Cayetano. 20 Hs. Vigilia Pascual (traer velas)

Parroquia de Fátima. 20.30 Vigilia Pascual

31 DE MARZO– DOMINGO DE PASCUA – Misa de Pascua

Parroquia San José. 8 hs, 11 hs y 19 hs Misa

Parroquia San Vicente. 9, 11.30 y 19 hs Misa

Parroquia Natividad de la Virgen. Colonia Hinojo- 10 hs. Misa

Capilla Sagrado Corazón. 9 hs Misa

Capilla del Hospital. 9 hs. Misa

Capilla La Esperanza. 9.30 hs Misa

Capilla Santa Isabel. 9.30 hs. Misa

Templo San Francisco. 11.00 y 19 hs Misa

Parroquia Cristo Rey, Sierras Bayas 10.30 Misa (traer velas)

Parroquia San Cayetano. 10.30 hs Misa

Parroquia de Fátima. 10.30 hs Misa

Parroquia de la Asunción. Estación Hinojo. 11 hs Misa

Parroquia Nuestra Señora de Luján. 11 hs. Misa.

Santuario Monte Viggiano. 11 hs Misa

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe 11 hs Misa

Capilla San Miguel Arcángel de Colonia Nievas 17 hs Misa

Capilla Nuestra Señora de Pompeya 18 hs. Misa