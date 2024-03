Jubilaciones: el Gobierno aseguró que el pago desdoblado responde solo a cuestiones administrativas

DIB-“Se hará una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en dos momentos distintos, no porque se les pague en cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en dos instancias diferentes”, aclaró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en declaraciones a Radio Mitre.

Y continuó: “Primero salió el Decreto de la fórmula jubilatoria y después se publicó el Decreto del bono de los $70.000. Como estamos al cierre del mes se acotaron los días hábiles”, explicó Adorni y detalló: “Lo que va a ocurrir es que se les va a pagar a los jubilados en dos liquidaciones diferentes. Se hará una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra con el bono”.

No obstante, el Gobierno no indicó aún en qué momento se concretará la segunda parte de los pagos. Adorni señaló que “será lo que dicten los tiempos de los procesos administrativos” y aseguró que “va a ser inmediato”, pero sin precisar fecha. Y volvió a enfatizar: “Es simplemente eso. No es que se les va a pagar en dos cuotas. Van a existir dos liquidaciones, no pago en cuotas a los jubilados, como se está diciendo”.