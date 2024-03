El libro, que desde su publicación a fines de 2023 cosechó dos ediciones, aborda interrogantes y reflexiones de gran actualidad. ¿De dónde surge la derecha radicalizada que interpela transversalmente a la sociedad? ¿Cómo se organiza? ¿Qué sucedió para que esa extrema derecha llegara al gobierno en el país del “Nunca Más”? Sus autores investigan desde 2019 el crecimiento de los grupos libertarios, y han conseguido “captar sus particularidades sin condescendencia y sin etiquetarlos como un fenómeno exótico”, como reza la contratapa del texto.

A partir de un trabajo de campo “que no salió a buscar libertarios sino que los encontró y supo escucharlos, explican sus vasos comunicantes con las derechas tradicionales, así como su cuota de novedad: sostienen posiciones antiestatistas y anticasta, pero no son gorilas y se identifican con una pulsión plebeya, masiva y popular, que los lleva a disputar la batalla cultural contra lo que sienten como una hegemonía progresista mentirosa”. Lejos de la huida o la negación, este libro “es un llamado a la realidad”: no intenta clasificar o señalar, sino que convoca a “entender qué demandas, experiencias y sensibilidades heterogéneas la atraviesan, y qué responsabilidad le cabe a la política democrática si no quiere aislarse de la sociedad”.

El Dr. Semán es sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religión. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La presentación es organizada por el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN. Está dirigida al público en general, será de acceso libre y gratuito, y prevé un espacio de debate y conversación con los autores. Auspician la actividad el Centro Empleados de Comercio de Olavarría, Librería el Puente y Banco Credicoop.