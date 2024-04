Ola Rosa presentará su Bote Dragon este Sabado 6 de Abril

Será en el sector de canotaje del club Estudiantes a partir de las 10 Hs, además daran a conocer el nombre elegido y presentaran al padrino. El evento es abierto a todo el publico que quiera acercarse a presenciar y disfrutar de un acto emotivo y recreativo para toda las familias. Daniela y Tuny, integrantes de Ola Rosa visitaron los estudios de la radio y nos brindaron todos los detalles del evento.