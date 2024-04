Wesner: "Malvinas es una causa nacional, nos convoca a todos y a todas”

El acto se inició con la formación de tropas, para luego dar lugar a la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la banda Combate de Perdriel del Regimiento Húsares de Pueyrredón de la vecina ciudad de Azul, a cargo del Teniente Josías Guerrero.

Luego el pastor Martín Olivieri, veterano de guerra, realizó su plegario, y seguidamente el capellán del Ejército Enrique Germade hizo la invocación religiosa.

Tras el minuto de silencio, se procedió a la colocación de palmas y ofrendas florales, al pie del monumento. En representación de la comunidad de Olavarría lo hizo el intendente Wesner, quien estuvo acompañado por el presidente de la Agrupación de Veteranos “2 de Abril” José Trinchín. Luego se colocaron las ofrendas en nombre del Ejército, del Honorable Concejo Deliberante, por la Agrupación 2 de Abril, por la Unión Nacional de Soldados Continentales, Veteranos de Naciones Unidas, la Biblioteca Crucero General Belgrano y la Biblioteca Independencia.

En primer lugar hizo uso de la palabra, José Néstor Mayi, en representación de los veteranos, quien agradeció “por estar a las autoridades, en los roles que les corresponde, a los veteranos en su día, a la familia, madres, esposas, hijos, nietos de veteranos. Madres y esposas, hijos que nos aguantaron, que estuvieron con nosotros en los embates de la guerra y de la posguerra. No fue fácil, destacando que sin el amparo de Dios y de ellos muchos no estaríamos aquí”.

“En este reconocimiento no pueden faltar en la memoria a los que dieron su vida, en el cumplimiento del deber sin pedir nada a cambio, héroes de nuestra Argentina que recordaremos siempre, a ellos: honor y gloria. También reconocer a aquellos que nos dejaron en el transcurso de estos 42 años, se fueron, pero siempre tendrán un lugar destacado en nuestros corazones, por nombrar algunos: Javier Ponce, José Espinoza, Gustavo Teuly, Abel Cerrudo, Juan Carlos Daluz, Jesús Flores, Emilio Meyer, Hugo Mc Dlougas, hijos de Olavarría que participaron en la guerra también. La mejor forma de recordar es no olvidar a nuestros héroes y con el hecho de decir sus nombres ya es sinónimo de amor a la Patria, y pensar que algún día ese nombre por qué no esté en alguna calle, salón de escuela o alguna institución.“Cuando una sociedad pierde valores, pierde todo, sin valores no hay hogar, no hay familia, no hay respeto, no hay amor por el prójimo y no hay Patria” señaló en una parte del discurso del Veterano de Guerra Mayi.

“Arreglar este país siempre fue difícil, pero más si dejamos la causa patriótica como Malvinas. Hagamos que Malvinas sea la llave de los argentinos para salir adelante, porque sea cual sea la ideología Malvinas nos une, sin rencores, sin odios mirando el bien común dejando el pasado atrás es la mejor forma…

“Ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a los héroes de la Patria más que monumentos, más que medallas, más que actos y todo tipo de beneficios construir un futuro para nuestros predecesores es la meta para demostrar de qué estamos hechos. Terminando ya mis palabras, quiero agradecer a toda la sociedad olavarriense, que siempre nos acompañó, a todas las instituciones, escuelas, empresas comercios, que siempre aportaron su impronta a la causa de Malvinas y a la gente en general que en cada acto nos saluda y nos da un abrazo y sella con ello el mayor reconocimiento para nosotros, que Dios los bendiga y muchas gracias por todo y que viva la Argentina”, finalizó su discurso Mayi en representación de la Agrupación Veterenos 2 de abril.

Por su parte, el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1 Mayor Marcelo Vallejos sostuvo que “hoy 2 de abril es una jornada de recogimiento de reflexión, de fortalecimiento de nuestras convicciones patrióticas en la que rendimos homenaje a los veteranos a los caídos y a sus familiares, a estas personas que con profundo amor a la patria ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.

“Es sumamente trascendente después de cuatro décadas poder dimensionar con una perspectiva amplia la importancia de la recuperación y defensa de las islas del Atlántico Sur, así como la profunda entrega que realizaron todos sus combatientes especialmente los 649 argentinos que entregaron sus vidas luchando por una causa tan justa”, destacó el Mayor Vallejos.

“Agradecemos a nuestros combatientes por ofrendar el bien más preciado que tenemos: la propia vida, ellos cumplieron con el juramento que caracteriza nuestra profesión de las armas, aquel nos requirieron un 20 de junio con la siguiente pregunta: juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida”, concluyó el Mayor Vallejos del Escuadrón de Ingenieros Blinados I.

El cierre estuvo a cargo del intendente Maximiliano Wesner, que dijo “recién escuchábamos mencionar la palabra conmemorar y creo que en estas ofrendas, en estas palmas, se pretende materializar el significado de esta palabra de conmemoración, del inicio de la Guerra de Malvinas hace 42 años atrás. Es imprescindible interpretar y desprender de ese término dos conceptos importantes: no olvidar y recordar. No olvidar digo porque hay que ser claros y siempre desde la verdad relativa de la sangre que corrió en nuestro territorio nacional por esos años y la responsabilidad de un gobierno de facto que tiene nombre y apellido y es Leopoldo Fortunato Galtieri”.

“También y más que importante es recordar a nuestros caídos, a nuestros veteranos, a sus familiares y qué mejor hacerlo de esta forma en esta localidad con todas las instituciones del Partido de Olavarría, con esta comunidad organizada. Creo que esta comunidad organizada es la mejor trinchera para recordar a nuestros caídos en batalla pero también recordar a aquellos caídos posguerra con la ausencia y corrimiento del Estado Nacional.

Es más que importante poder mirar a los ojos a nuestros veteranos, a nuestras agrupaciones de veteranos de Malvinas de Olavarría y decirles que hay un Estado Municipal presente, que está a la espera del tratamiento de dos proyectos de Ordenanza para poder seguir ejercitando la memoria, para poder proteger a las familias de los caídos en Malvinas y aquellos caídos posguerra”, enfatizó

“Cuando mencionamos el 2 de abril de 1982, como decía recién, retrocedemos a años sangrientos de la Argentina, pero no tengo dudas que después de esos años sangrientos de nuestra Patria, fueron ustedes, y me honra alzar la mirada y fijar la vista en estas agrupaciones queridas del Partido de Olavarría, fueron ustedes quienes parieron la democracia. Un concepto sobre el cual debemos trabajar y fundamentalmente en términos de soberanía, de soberanía nacional para poder repensar en la Argentina un sistema de defensa, de soberanía nacional que tenga como único objetivo la defensiva, la de proteger nuestros recursos, nuestros recursos que garantizan la alimentación de nuestro pueblo, pero también garantizan la energía de nuestra patria”, afirmó el Intendente.

“Es importante malvinizar en las aulas, por eso es importante malvinizar en cada barrio y en cada rincón de la Argentina, porque en algún momento ustedes tampoco estarán, pero es necesario que esa continuidad ideológica, esa permanencia conceptual de lo que fue Malvinas permanezca en las generaciones futuras”, consideró.

“Les agradezco la presencia de todos y de todas. Reitero la convicción del acompañamiento del Ejecutivo Municipal para nuestros queridos héroes porque, como les mencionaba recién y trataba de hacer un poco de historia, cuando retrocedemos en el tiempo es necesario pensar la guerra de Malvinas en sus dos dimensiones. Si se quiere porque acá sí se puede separar la política del accionar estatal, el accionar del Estado bajo la conducción de un gobierno nacional pero también a nuestros héroes que fueron soldados conscriptos y que cuando la patria llamó a sus puertas no dudaron un segundo. A ellos mi honor, a ellos mi respeto, a seguir malvinizando y a seguir educando. Malvinas es una causa nacional, Malvinas nos convoca a todos y a todas. Malvinas nos une a mirar para adelante sin olvidar y por un Estado presente y por la unión de todos los argentinos y argentinas”, cerró su discurso.

Tras las palabras alusivas, el emotivo acto –que contó con el acompañamiento de toda la comunidad- culminó con la entonación de la marcha de Malvinas, como cada 2 de abril, rindiendo homenaje a los héroes de la Patria.

Del homenaje participó el presidente del Honorable Concejo Deliberante Guillermo Santellán, el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” Teniente Coronel Leonardo Aguirre, el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindados I Mayor Marcelo Vallejos, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el diputado provincial Martín Endere, integrantes de la Agrupación de Veteranos de Guerra “2 de abril”, Unión de Soldados Continentales, Veteranos Naciones Unidas de Olavarría, Generación Malvinas Hijos e Hijas de los Veteranos de Guerra de la ciudad de Olavarría, Unión de Colectividades, representantes de instituciones religiosas, de entidades deportivas, autoridades educativas, municipales, empresariales, fuerzas policiales, bomberos, defensa civil, agrupaciones de moteros de Olavarría y demás participantes y vecinos de la ciudad. También estuvieron acompañando la familia del Capitán de Corbeta Diego Wagner Clar.