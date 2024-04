Cierran la oficina del Ministerio de Capital Humano, ex Desarrollo Social, en Olavarría

Quedaron trabajando tres empleados, de más de una decena, que se encargaban de “bajar” diferentes programas del Estado Nacional como el Potenciar Trabajo y las pensiones para personas con discapacidad. Los despidos comenzaron en diciembre, pero se profundizaron el miércoles 27, a través de mails que llegaron a las 22 horas.