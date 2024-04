‘Entre los 6 y 8 meses se pueden ver trastornos de la autorregulación’

El pediatra Gastón Seambelar se refirió a los trastornos del espectro autista, tras conmemorarse este martes, el día mundial de concientización sobre la condición. Manifestó que estas señales, de todas maneras, no significan que, efectivamente, el niño luego sea parte de las personas con TEA.