Salta y Misiones están vacunando contra el dengue

Lo hacen en municipios con más carga de la enfermedad. Se trata de provincias muy afectadas y bajo decisión de los Ministerios de Salud de las mismas, que adquirieron las vacunas. Se vacuna a los adultos jóvenes, explicó la Dra. Silvia González Ayala en LU32, titular de la cátedra de infectología de la Universidad Nacional de La Plata. Recomendó que se incorpore al calendario nacional, pero no para todos los argentinos, sino para determinadas edades.