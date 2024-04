Estamos viviendo una realidad económica muy complicada y no se visibiliza una mejora a mediano plazo

Así lo dijo a Radio Olavarría la Jefa de Gabinete Municipal Mercedes Landivar, quien realizó un repaso por distintas cuestiones. Dijo que los despachos de cemento cayeron un 48 por ciento, la recaudación del impuesto a la piedra en febrero fue un 32 por ciento más baja con relación al año anterior y a esto se suma la crisis social que se profundiza y la demanda que es terrible.