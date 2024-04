El gobierno bonaerense congela la suba del impuesto automotor prevista para mayo

La ley Impositiva autorizó al Gobierno bonaerense, más allá de las subas globales respecto del año pasado, a actualizar las cuotas de los impuestos en relación a la inflación registrada en cada período.

En el caso del Inmobiliario Urbano que venció ayer, la cuota 2 fue reajustada en un 20% frente al costo de vida que trepó al 51,5% en los últimos meses.

En relación a la Patente se iba a seguir el mismo rumbo, pero en las últimas horas trascendió la decisión de Kicillof de que al menos la cuota 2 el tributo tenga el mismo valor que la cuota 1.

En tanto que para el tercer vencimiento no hay decisión tomada.

Al respecto, desde el Gobierno bonaerense sostuvieron que "Milei propone un día a día, no tenemos parámetros claros para planificar".

La versión respecto de la eventual medida oficial de no aplicar la actualización de la cuota había comenzado a trascender en los últimos días en distintas fuentes.

"En el caso del Automotor se interpretó que con el aumento de las valuaciones y quita de bonificaciones, por ahora los ingresos por este impuesto están en línea con lo previsto", señalaron las fuentes consultadas.

