Re-inauguración de la sede de la UCR: “Es un hito para el radicalismo y toda la comunidad de Olavarría”

Belén Vergel, presidenta de la Unión Cívica Radical, se expresó en Lu32 sobre la apertura de la histórica sede del partido ubicada en 25 de Mayo al 2700, que había quedado destruida en un incendio ocurrido en 2013. “Fue un día muy emocionante y de mucha alegría”, dijo en relación al acto de inauguración que se desarrolló el pasado sábado.