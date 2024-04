Pago de sentencias de ANSES: ‘Va a haber que armarse de paciencia’

El Dr. Eduardo Braunschweig abordó en su columna, la decisión del gobierno nacional de reducir el 40% de presupuesto para hacer frente a los fallos firmes de la Justicia. ‘El panorama está complicado’ reconoció, y ANSES no cumple, por lo que se hace necesario el trámite de ‘Ejecución de Sentencia’, que involucra una nueva demora.