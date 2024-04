Delitos informáticos: “Están creciendo de forma exponencial”

Lo expresó el Fiscal Lucas Moyano, en el marco del lanzamiento de su libro titulado “Ciberdelitos: como investigar en entornos digitales”, publicado durante este martes por la editorial Hammurabi. En diálogo con Lu32, repasó los puntos principales de la obra, habló sobre el panorama actual en torno a las estafas virtuales, y se refirió a la charla sobre este tema, organizada por Bomberos y la Unión Industrial que brindará este jueves.