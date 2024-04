Importación de alimentos: para Julio De Felice ‘son parches’

El referente de los comerciantes minoristas de la Cámara Empresaria local se expresó, conocidas informaciones sobre la llegada de algunos productos más baratos. Señaló que hay una baja de precios, pero relacionada con el enfriamiento de la economía. Consideró que el gobierno tiene cheque en blanco todavía, pero no sabe por cuánto tiempo.