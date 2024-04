‘Ha habido muchos factores que nos han querido romper’

Los nuevos delegados de la CGT Regional Olavarría, Ezequiel Collado del SOIVA y Carlos Manzur de ATSA, dialogaron con los medios al terminar el plenario este lunes. Destacaron los meses de trabajo previo que llevaron a la unidad y, Manzur especialmente, agradeció a José Stuppia de los Municipales porque “supo dar un paso al costado y gracias a eso, logramos la normalización”.