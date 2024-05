Media sanción de la Ley Bases: “Es un triunfo del Gobierno”

Cecilia Abdo Ferez, politóloga y docente olavarriense radicada en Capital Federal, habló en Lu32 sobre lo que dejó la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. Se refirió a los puntos que mayor impacto pueden tener, como la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, la reforma laboral y la eliminación de la moratoria jubilatoria. Además, anticipó como está el panorama de cara a la votación en el Senado.