Sierra Chica: la comunidad educativa propone nueva fecha de fundación

Josefina Torres, directora de la Escuela N°13 de Sierra Chica, dialogó con Lu32 y contó de que se trata el proyecto que será abordado en la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante. Aseguró que “no había una fecha establecida”, y que por la tanto, se propuso el 30 de mayo de 1855 como la indicada para conmemorar el aniversario.