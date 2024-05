Este martes es el día mundial del asma

La Dra. Beatriz Martínez, especialista en vías respiratorias, se expresó Entre Amigos. La jornada se establece para concientizar sobre la enfermedad, no solo a la población en general, sino a también a los integrantes de los equipos de salud. Hay tratamiento específico, pero igual se registran internaciones, admitió, porque no se toma conciencia.